La vera grande fuga ha 80 anni | così i soldati Alleati beffarono i nazisti

Mauro Repetto “alla ricerca dell'uomo ragno”, il ritorno sul palco: «Rivivo le emozioni degli 883» - Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore degli 883, torna in Italia per il suo debutto in teatro con il nuovo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno”.leggo

Xbox portatile: Phil Spencer sembra davvero molto interessato ai dispositivi handheld - In una recente intervista pubblicata da Polygon, Phil Spencer ha ribadito il suo grande interesse per la portabilità legata all'uso di Xbox.multiplayer

Totò & Chaplin: Follow the Smile, il cortometraggio in anteprima all'Università Suor Orsola Benincasa - «Quest’anno abbiamo scelto Napoli che in questo momento è la vera capitale del cinema italiano per dare ... E sarà l’occasione per presentare la grande novità di questa nuova edizione dell’Italian ...ilmattino