La Ternana torna ad allenarsi E i tifosi preparano la trasferta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le Fere riprenderanno a lavorare dopodomani (ore 14.30) al “Taddei“, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Roberto Breda ieri, al termine dell’allenamento congiunto svoltosi al “Liberati“ con la Primavera di Salvatore D’Urso. Non hanno preso parte alla seduta Lorenzo Amatucci, Marco Capuano, Christian Dalle Mura, Andrea Favilli, Ange N’Guessan e Federico Viviani, i quali hanno svolto lavoro personalizzato, mentre sono stati ancora assenti Niklas Pyyhtia e Jan Zuberek, impegnati rispettivamente con l’Under 21 della Finlandia e l’Under 20 della Polonia. L’allenamento di mercoledì sarà a porte aperte e segnerà l’inizio della preparazione in vista delladi lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria (ore 20.30). Il campionato ripartirà dopo la sosta delle Nazionali e per i rossoverdi comincerà il mini-torneo finale di otto gare che condurrà al ...