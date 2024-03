La tecnica per mettere il blush che disegna i cuori sulla pelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se i primi raggi di sole vi hanno già convinti a rinunciare al fondotinta, ma l’abbronzatura ancora non consente un full look senza make up, è il momento di lasciarsi tentare da unaper applicare ilpiù… fantasiosa. Un trucco diventato virale su TikTok con il nome di Douyin, nato in Cina e amatissimo anche in Corea e Giappone. Semplice e d’effetto,ilin questo modo consente di valorizzare i lineamenti eseguendo un contouring leggerissimo e, al tempo stesso, rinunciare completamente al fondotinta. Una soluzione che combina due delle tendenze make up più amate di sempre, specialmente per la bella stagione. Da un lato, infatti, il Douyin...