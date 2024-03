La svolta giustizialista e perdente di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 25 marzo 2024) La situazione a sinistra è la seguente: caos assoluto in Basilicata, in Piemonte peggio ancora con la probabile spaccatura Pd-M5S, l’effetto Sardegna svanito nel nulla. Serve un gesto, un’idea, forte, decisiva, di quelle in grado di far ripartire ed accelerare il partito in vista delle prossime elezioni europee. E cosa fa? «Davanti ad accuse così gravi non serve attendere l’esito di un processo. Dimissioni subito…» dice la leader dem in merito all’iscrizione nel registro degli indagati di Daniela Santanché con l’accusa di truffa ai danni dell’Inps. In poche parole la segretaria Pd ci riporta indietro di 30 anni, all’epoca di Tangentopoli, quando bastava essere indagati per vedere emessa immediata la condanna mediatico-politica in grado di distruggere le sorti di decine di politici e di diversi grandi e storici partiti. Indagine quindi ...