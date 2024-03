La storia di Kledian | primo laureato non vedente in Informatica | “A 11 ho perso la vista Non ho mai pensato di fermarmi e ho deciso di combattere per realizzare tutti i miei i sogni”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un traguardo storico è stato raggiunto all'Università di Parma:Leka, 23enne di origine albanese residente a Casalmaggiore (in provincia di Cremona), è ilstudente nona laurearsi incon una brillante tesi da 110 e lode. L'articolo .

Non vedente super laureato