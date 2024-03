La specializzazione è superata | oggi serve flessibilità cognitiva

(Di lunedì 25 marzo 2024) Rossi * Secondo Rand Spiro, docente di psicologia dell’educazione, la, che è stato un mantra per tutto il XX secolo, è. Occorrerà avere “” e un set di competenze multidisciplinari. Riuscendo a unire puntini che mai nessuno aveva unito prima. Un piccolo aneddoto per capire meglio. Lo scomparso Steve Jobs, racconta la giornalista del Financial Times Gillian Tett, era un sostenitore della diversificazione delle competenze. Dopo il college aveva fatto un corso apparentemente inutile di calligrafia giapponese. Quando fondò Apple, unì le sue competenze informatiche con il suo gusto artistico e creò dei computer con un design e un’eleganza unici. Jobs, quando lo invitavano nelle università a parlare, esortava spesso gli studenti a creare punti sconnessi di conoscenze e ...

