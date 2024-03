La Spagna ha bloccato temporaneamente Telegram

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 19% degli spagnoli ha dichiarato di utilizzare regolarmente. Adesso, in seguito a una decisione presa dall’Alta Corte spagnola, provvisoriamente l’app di messaggistica istantanea sarà fuori dalla portata di questa ampia fetta di popolazione. Labloccaprovvisoriamente, a causa dei reclami partiti da alcuni dei principali network televisivi del Paese che vedevano i propri contenuti pubblicati in maniera piuttosto continua in gruppi e chat, senza alcuna autorizzazione.è la quarta app di messaggistica istantanea utilizzata nel Paese iberico e, al momento, non sembra aver reagito alla decisione del tribunale spagnolo, com’è – del resto – nel suo costume fare. LEGGI ANCHE > Chiusi 543 canalidove venivano diffusi illegalmente ...