La sorella di Greta Rossetti contro Beatrice Luzzi a un passo dalla finale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fra poche ore il Grande Fratello finirà e Lorenminore di, ha deciso di sparare le sue ultime cartucce prima della chiusura del sipario. Lo ha fatto puntando alla più forte, ovvero la vincitrice annunciata. “Non mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti” – ha esordito ladi– “Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma. Ma spesso si è messai ragazzi della Casa in modo infantile e senza far comprendere loro l’errore che commettevano”. Ciò che non è proprio piaciuto a Lorensarebbero state alcune frasi che...

Grande Fratello, la sorella di Greta contro Beatrice: "Si deve sciacquare la bocca!" - Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

La sorella di Greta contro Beatrice Luzzi: “Incommentabile, dovrebbe sciacquarsi la bocca!” - La sorella di Greta Rossetti contro Beatrice Luzzi: “Incommentabile, dovrebbe sciacquarsi la bocca!”, ecco il suo durissimo sfogo.blogtivvu

Volo di Stato per Greta: la bimba operata d'urgenza in Thailandia sarà a casa per Pasqua - Dopo il malore sul volo per Phuket e l'operazione chirurgica d'urgenza in un ospedale locale, la bambina di 9 anni romana potrà tornare a casa con un volo di Stato per proseguire le cure in Italia ...today