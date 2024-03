La sorella di Greta contro Beatrice Luzzi | “Incommentabile | dovrebbe sciacquarsi la bocca!”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Loren Rossetti,didel Grande Fratello, tramite le storie di Instagram si è scagliataed ha parlato pure di Sergio D’Ottavi. LadiNon mi sono piaciuti molti dei suoi atteggiamenti. Ritengo che avrebbe dovuto dare il buon esempio essendo una donna adulta e soprattutto una mamma. Ma spesso si è messai ragazzi della Casa in modo infantile e senza far comprendere loro l’errore che commettevano. Per me è! A partire dal fatto che si è permessa di esprimere un’opinione fuori luogo nei confronti del rapporto tra mia madre e mia. Penso che si sarebbe dovuta sciacquare la ...