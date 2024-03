La sicurezza stradale diventa un gioco Arriva il progetto “Sicuramente” dell’associazione Guarnieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 - Ci sono la signora che cammina sulla strada o la bicicletta che avanza sul marciapiede, ma anche situazioni assurde come un’auto che viaggia su zampe a forma di gallina o una torta che chissà com’è finita sopra un semaforo. L’educazioneunper i bambini della primaria grazie a ‘’,ideato dall’associazione Lorenzo, che lo ha finanziato anche grazie al contributo della Regione Toscana. Il, che si sviluppa attorno ad un divertente tabellone in cui grandi e piccini vivono la città a piedi, in bici, su un monopattino o facendo tranquillamente footing al parco, ha la supervisione scientifica della Sapienza di Roma, oltre al supporto dell’Usr, ed è stato realizzato da Giunti Scuola insieme ...