La scuola di Pioltello resterà chiusa per la fine del Ramadan | la decisione contro il ministro Valditara

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il consiglio d'istituto delladiha confermato la chiusura per il 10 aprile per la festa di

L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano) resterà chiuso il 10 aprile prossimo, in occasione della festa per la fine del Ramadan . L'articolo Ramadan , niente lezioni nella scuola di ... (orizzontescuola)

"Confermata la chiusura per Ramadan", la scuola di Pioltello sfida il ministro Valditara - La scuola di Pioltello non è solo l'unica in Italia ad aver assunto una simile decisione, ma è anche l'unica in Europa, nel 2024, ad aver optato per questa soluzione.ilgiornale

scuola chiusa per fine Ramadan, "stop di 2 giorni per esigenze didattiche" - Resterà chiusa due giorni "per esigenze didattiche" la scuola di Pioltello finita al centro delle polemiche per la decisione di uno stop alle lezioni per la fine del Ramadan. A dichiararlo è il ...adnkronos

Pioltello, la scuola decide: chiuderà per la fine del Ramadan - L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano), dopo tante polemiche che hanno visto anche l'intervento del ministro Valditara, resterà chiuso il 10 aprile prossimo, i giorno in cui i ...tg.la7