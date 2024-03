La rivincita di Carlos Sainz

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 25 marzo 2024)non piace a tutti. C’è una frangia di tifosi ferraristi che proprio non riesce a perdonargli la vittoria nel Gran Premio di Silverstone del 2022, la sua prima in Ferrari e in Formula 1. Una vittoria usurpata all’altro ferrarista, l’idolo Charles Leclerc, per via di una gestione folle della strategia di gara, come spesso accadeva nel periodo precedente all’arrivo del team principal Fred Vasseur. Che colpa hase il team ha spesso sbagliato le scelte decisive? È stato persino accusato di essere un pilota troppo “vocale”, come si dice utilizzando un calco dall’inglese, ovvero capace di influenzare gli ingegneri attraverso la radio. Anche ieri, a Melbourne,si è fatto sentire: quando Riccardo Adami gli ha proposto il piano concordato per le soste, lo spagnolo ha fatto capire di preferire un’altra ...