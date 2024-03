La rete delle Zone 30 si espande nei quartieri di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024). Il Comune diha emesso oggi diverse ordinanze che ampliano lee le strade sottoposte al limite di 30 km orari in città. Leinteressate sono iCarnovali, Grumello, Redona, Valverde e Valtesse, Conca Fiorita. Il progetto di espansione30 è contenuto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e deriva da un ordine del giorno votato in consiglio comunale. Al centro di questa azione c’è la volontà di tutelare i pedoni e gli utenti più vulnerabili della strada (biciclette, monopattini, ecc.) attraverso la limitazione della velocità massima per i veicoli a motore. Molte città italiane ed europee hanno da tempo individuato nella ricerca di una pacifica convivenza tra i diversi mezzi di traporto una...