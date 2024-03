La Pupa e il Secchione 2024 | la nuova edizione dal 10 aprile | Enrico Papi al timone

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Manca sempre meno al nuovo debutto de Lae ilsul piccolo schermo. Il reality show targato Italia 1 tornerà in onda per dar vita ad unadal 10. Aldel programma Mediaset ci sarà. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più riguardo al cast. Lae ilsarà il nuovo conduttore del reality show Nel promo ufficiale de Lae ilche è andato in onda su Italia 1 proprio in questi giorni, è stata ufficialmente svelata la data d’inizio: il reality show capitanato datornerà a ...