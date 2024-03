La Promessa Anticipazioni 26 marzo 2024 | Candela vuole realizzare il suo sogno romantico Ci riuscirà?

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina e Catalina sono sotto scacco ma... (comingsoon)

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di ... (comingsoon)

La Promessa Anticipazioni 26 marzo: Lorenzo va in banca al posto di Catalina, Candela cucina per Don Carlos - Nuove Anticipazioni de La Promessa: la soap spagnola incentrata sul personaggio di Jana Expósito va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa su Canale 5.movieplayer

Beautiful Anticipazioni 26 marzo…" - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri Le Anticipazioni della settimana… Leggi ...informazione

Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 marzo 2024: Thomas insabbia il suo crimine e festeggia la vittoria! - Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas festeggerà la vittoria su Brooke e si unirà a ...msn