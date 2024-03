La principessa longobarda in giarrettiera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Cento anni compie il Museo Castello del Buonconsiglio a Trento. Ma la prima mostra allestita per l’anniversario porta molto più lontano, secoli e secoli fa, a una storia che si perde nel mito, svelata non da documenti ma dagli strepitosi gioielli di una donna: Con spada e croce. Longobardi a Civezzano (22 marzo-20 ottobre). Già la collaborazione di due ex-nemici (Italia ed Impero Asburgico) distingue questa esposizione che riunisce reperti conservati al museo trentino e al Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck. Reperti eccezionali. Oggetto delle diligentissime indagini di Annamaria Azzolini, curatrice (accanto a Veronica Barbacovi e Wolfgang Sölder). E a lei chiediamo di farci accostare al tesoro: scoperto in una prima area cimiteriale nel 1885 (la parte finita ad Innsbruck), poi in una seconda nel 1902 (la parte rimasta al di qua delle Alpi, dopo complicati andirivieni e ...