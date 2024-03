La Principessa Kate rivela di lottare contro il cancro | reazioni e sostegno da tutto il mondo

L'eco terrificante degli spari e delle granate lanciate nel teatro a Mosca si mischiano in queste ore all'annuncio ufficiale della principessa Kate che dopo mesi di congetture, ipotesi ... (iltempo)

La notizia della malattia della principessa Kate ha lasciato tutti senza parole. In molti sospettavano che la lunga assenza della principessa dalle scene pubbliche fosse un segnale della gravità ... (blog.libero)

Tumori gastrointestinali, è allarme tra gli under 40: cause, cure e come prevenirli - La notizia che la Principessa del Galles Catherine è malata di cancro dopo avere subito un importante intervento chirurgico addominale ha stupito tutti: Kate, a 42 anni, sembrava il ...ilgazzettino

Kate Middleton e re Carlo III, il pranzo privato prima dell’annuncio e un legame che si consolida - Uniti nella malattia, ma anche da un legame che ci consolida giorno per giorno. Il rapporto tra Kate Middleton e re Carlo III è più stretto che mai: dopo che la Principessa di Galles ha annunciato al ...rumors

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: “Non si ritirerà dalla vita pubblica” - L’obiettivo è di tornare gradatamente agli impegni, e l’idea è stata accolta favorevolmente a Palazzo, soprattutto considerando che Kate, la Principessa del Galles, non sarà in grado di tornare in ...dilei