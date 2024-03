La porta segreta dell’ex appartamento di Berlusconi | la scoperta della Stampa estera a Palazzo Grazioli | Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Un buon modo per permettere agli invitati di andarsene in fretta?”, si chiede Tom Kington, corrispondente del Times, il più autorevole quotidiano inglese. Il giornalista britannico se lo chiede, con ironia, condividendo unche rivela un passaggio segreto in una delle più note abitazioni di Silvio, crocevia di innumerevoli vertici politici decisivi per il centrodestra e per l’Italia ma anche al centro di questioni giudiziarie legate a una parte di “cene eleganti” che lì si tenevano quando il leader di Forza Italia era presidente del Consiglio. Lìha vissuto per 15 anni, dal 1995 al 2000. L’Associazionein Italia lunedì 25 marzo si è infatti trasferita da Via dell’Umiltà a. E come ...