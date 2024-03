La poltrona elettrica prende fuoco | muore tra le fiamme insieme al suo cagnolino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nelle ultime ore si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità di Martina Franca, in provincia di Taranto, Puglia. Una donna ottantenne ha trovato la morte nella propria abitazione in circostanze particolarmente drammatiche, lasciando dietro di sé interrogativi e un profondo senso di lutto. Una Scoperta Macabra La vicenda ha avuto inizio nella giornata di domenica 24 marzo, quando i vicini, allarmati dall’assenza di risposte della donna, hanno deciso di lanciare l’allarme. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto in contrada Giuliani, hanno fatto una scoperta raccapricciante: la donna era deceduta, seduta su unaparzialmente consumata dalle. Accanto a lei, la tragica scoperta del suo, anch’esso privo di vita. Le Indagini Preliminari L’anziana donna, vedova e ...