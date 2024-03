La Pergolettese si illude | poi il Novara pareggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) CREMA (Cremona) È finito in parità lo scontro salvezza disputato allo stadio Voltini trae ilin una gara combattuta con le due squadre che hanno cercato il successo fino all’ultimo secondo di gioco. La Pergo ha disputato una buona gara mettendo in campo tanta determinazione e organizzazione di gioco, ingredienti che hanno permesso di iniziare una striscia di risultati utili dopo la bella vittoria ottenuta sette giorni fa nella vicina Caravaggio contro l’Atalanta under 23. Da evidenziare le ottime prestazioni della linea difensiva e del reparto offensivo che in questo match della domenica delle Palme ha ritrovato il bomber Piu autore della rete del provvisorio vantaggio. Punto che fa classifica ma che al momento non allontana i gialloblu dalla pericolosa zona play out. Per riuscire nell’intento gli uomini di mister Giovanni ...