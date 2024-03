LA PARTITA DELLA SVOLTA! Arnaldi batte Shapovalov a Miami | vola agli ottavi ed entra in una nuova dimensione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Matteosi regala il primo ottavo di finalecarriera in un Masters 1000. Nel torneo dil’azzurroin unae vince unache può davvero segnare lacarriera per il ligure.ha sconfitto in due set il canadese Deniscon il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Una prova di grandissima maturità per, che anche nei momenti più complicatiha saputo alzare il suo livello.mbi i tennisti hanno chiuso con cinque ace, mentre sono di più in vincenti dell’azzurro (21 contro 19). Un ottimo rendimento al servizio per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41 Esordio più complicato per Tallon Griekspoor. L’olandese è rimasto in campo quasi tre ore per battere Alex Michelsen con il punteggio di 7-6, 6-7, ... (oasport)

Segui con noi il live testuale di Italia-Ecuador , partita Amichevole degli azzurri di Luciano Spalletti in vista di Euro 2024 (pianetamilan)

1 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione - 1 Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata a ...eur-lex.europa.eu

Troppe partite, fino a 88 gare in stagione/ Due anni di calcio in uno, l’appello DELLA FifPro (22 marzo 2024) - Troppe partite, possibili fino a 88 gare in stagione tra club e Nazionale dopo le ultime riforme. La FifPro chiede un freno (22 marzo 2024) ...ilsussidiario

Europa League e Internazionali di tennis in TV in chiaro sulla Rai: quali partite saranno trasmesse - Le partite dei quarti e delle semifinali di Europa League, Milan-Roma e Atalanta-Liverpool, rientrano nel palinsesto tv DELLA Rai in base agli accordi ...fanpage