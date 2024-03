La nostalgia di Auschwitz Il 7 ottobre | Hamas e quel rimpianto per la Shoah che esiste in occidente

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’assalto diagli israeliani il 7non è stato un atto di guerra come normalmente lo consideriamo, ma qualcosa di molto peggio” scrive su Tablet Alvin Rosenfeld, accademico americano fra i massimi studiosi mondiali di antisemitismo. “Non abbiamo un termine adeguato per ciò che accaddegiorno, quindi le persone usano parole come ‘terrorismo’, ‘barbarie’, ‘atrocità’, ‘depravazione’, ‘massacro’ e così via. Tutti hanno ragione, eppure non riescono a catturare la furia annichilazionista scatenata al festival musicale Nova, nei kibbutz e nelle piccole città del sud di Israele. Le persone attaccate in quei luoghi non dovevano solo morire, ma morire tra i tormenti. Oltre alle torture spietate, agli omicidi, ai tagli, agli incendi, alle decapitazioni, alle mutilazioni, agli smembramenti e ai rapimenti, si sono verificati ...