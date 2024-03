La nipote del boss conferma il selfie con Decaro | “Il post ‘roba nostra’? Pensate sempre male” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’è un sindaco sotto stress: è quello di Bari, Antonio, che annaspa cercando giustificazioni ai suoi rapporti con i parenti del potentedi Bari Vecchia, Antonio Capriati. Come ha commentato persino Niki Vendola, la foto con sorella edelè “uno scatto grottesco”. Tradotto dal lessico felpato dell’ex governatore della Puglia. il segno di una chiara presa di distanza dal primo cittadino barese. Da aggiungere l’imbarazzante difesa d’ufficio dei parenti del. Una difesa che certo non giova al presidente dell’Anci. Tanto per intenderci, il clan Capriati ha una imponente pagina Wikipedia, aggiornata purtroppo con grande frequenza. LEGGI ANCHE Scandalo a Bari: spunta la foto dicon la sorella delcontattata da ...