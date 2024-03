La Nato teme un attacco di Putin e si prepara a rafforzare le truppe ai confini a Est

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella lunga sequela di bombardamenti russi sull’Ucraina dopo la strage di Mosca, uno dei missili da crociera di Mosca ha violato brevemente i cieli della Polonia.«L’oggetto è entrato nello spazio aereo polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi», ha denunciato l’esercito di Varsavia, che in risposta hanno fatto decollare i caccia a difesa del territorio. È l’ennesimo episodio per la Polonia. Che però mette in allerta il fronte occidentale per la paura di un’escalation russa dopo l’attentato di Mosca rivendicato dall’Isis. Tra le Cancellerie occidentali c’è la paura di una provocazione da parte di Valdimir. La paura di un tentativo di mettere alla prova la prontezza dellanell’applicazione dell’articolo 5 che obbliga alla difesa di un membro dell’Alleanza Atlantica – scrive Repubblica. Il livello di allarme è iniziato ...