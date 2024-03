La multa a Trump ridotta a 175 milioni di dollari

(Di lunedì 25 marzo 2024) Scende sensibilmente l’importo dellache Donalddovrà pagare per la truffa degli asset gonfiati. Infatti la corte d’appello di New York ha accettato di tagliare lacomminata all’ex Presidente. Il pagamento dellapari a 454dipiù gli interessi, un totale di circa 545, è stato ridotto a 175. Al tycoon sono stati concessi 10 giorni per pagarla. La decisione del tribunale giunge dopo che i legali dihanno ammesso l’impossibilità del pagamento da 464, a causa della mancanza di fondi sufficienti nelle casse del magnate. “Rispetteremo la decisione della corte d’Appello e presenteremo una cauzione, titoli equivalenti o contanti”, ha annunciato ...

