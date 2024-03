La miglior band di sempre in un' opera rock imperdibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 25 marzo 2024) Affermare che i Led Zeppelin siano la più grandedel mondo non è un’opinione ma pura, semplice verità. Chi ha dubbi, può vedere e ascoltare The song remains the same – mitico e mitologico concerto del 1976al cinema il 25, 26 e 27 marzo in lingua originale e in versione rimasterizzata (evento organizzato da Nexo Digital). Led Zeppelin: 40 anni fa si scioglieva la storicabritannica X ...