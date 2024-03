“La malattia ci ha unito | ritroviamoci La nostra è qualcosa di più di una grande amicizia” | la lettera di Costantino Vitagliano a Lele Mora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Strana la vita, vero? È come se lo stesso destino ci avesse abbracciato: uniti nel bene, quando ci mangiavamo il mondo, e uniti adesso nei problemi di salute”.scrive a, il suo ex agente, e lo fa dalle pagine del settimanale DiPiù.replica a sua volta aringraziandolo per le parole spese nei suoi confronti sulla medesima rivista: “Ho apprezzato la tuadi incoraggiamento, mi aiuta nel momento difficile che sto attraversando: a quarantanove anni, ho scoperto di avere unache abbatte il mio sistema immunitario e mi costringe a prendere continuamente medicine e a fare esami”. Come riporta Leggo, l’ex tronista sente di dover fare anche alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni ...