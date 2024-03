La Luna Piena del Lombrico cade il 25 marzo | “Tempi agitati Solo chi lavorerà su stesso potrà sperimentare un senso di chiarezza” I suggerimenti delle Moonsisters

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Avere lastorta”. Un modo di dire che però, a guardare cosa pensano di questi chiari di(scusate, la smettiamo) le, esperte di astrologia e lifestyle, ha qualcosa di “reale”. Intanto, si parla delladel, che si celebra il 252024. Questo fenomenore si inserisce in un contesto di intense turbolenze, attribuite a un’attività geomagnetica amplificata, spiega Jetteke van Lexmond, cofondatrice della piattaforma. Secondo lei, come riporta Vogue, si tratta di “incredibilmente” che possono manifestarsi attraverso “disturbi fisici, cambiamenti emotivi e tensioni nelle relazioni interpersonali”. Questo periodo, definito dalle esperte ...

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo, le previsioni segno per segno: «La Luna Piena in Bilancia è potente» - Nessun grande spostamento nei cieli, ma la Luna Piena in Bilancia è molto potente. Se non altro perché è la prima della stagione primaverile: si chiude un ciclo e se ne apre ...leggo

Bagno Lunare, il rituale beauty della Luna Piena. Per purificare corpo e mente - Stasera, 25 marzo, è Luna Piena. Preparate la vasca da bagno. Segno per segno, come eseguire il rituale del bagno Lunare per purificare corpo e mente ...iodonna

Cos'è la sizigia, il fenomeno citato ne Il problema dei 3 corpi - Il termine indica in campo astronomico un allineamento tra tre corpi celesti. Ma qual è la sua originewired