La luce dentro i dati sulla violenza di genere

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Nel 2023 le violenze sessuali sono aumentate del 35 per cento rispetto all’anno precedente. È un dato che fa paura perché dimostra quanto ancora sia forte il dominio degli uomini nei confronti delle donne e soprattutto la volontà di sopraffazione e sottomissione. Allo stesso tempo è un dato importante perché dimostra la volontà di ribellarsi ai propri aguzzini, di denunciare, di chiedere aiuto. È proprio su questo tasto che bisogna battere per combattere ogni tipo di sopruso. Non arrendersi mai, non sottostare anche al minimo segnale di prepotenza. Nell’ultimo anno sono aumentati in maniera preoccupante quelli che vengono definiti “reati spia”. Ci sono stati 18.664 atti persecutori e nel 75 per cento dei casi le vittime sono donne. Ancora più alto il dato dei maltrattamenti in famiglia con 24.474 denunce, ...