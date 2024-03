La lezione di Boeing che licenzia i vertici dopo i guai e gli errori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’amministratore delegato dellaDave Calhoun ha annunciato l’intenzione di dimettersi entro la fine dell’anno. La decisione è emersa nel contesto di una radicale revisione delle alte linee dirigenziali del produttore di aerei mentre l’azienda lotta ancora per risanare la propria reputazionele vicende degli ultimi anni, fino all’episodio della perdita di un portello sul B-737 Max che operava il volo 1282 di Alaska Airlines, avvenuto il cinque gennaio scorso. A lasciare lo storico costruttore aeronautico sarà anche Larry Kellner, presidente del consiglio di amministrazione, che ha sottolineato come l’avvicendamento sia necessario per “completare nei prossimi mesi il fondamentale lavoro in corso per stabilizzare e posizionare l’azienda per il futuro”. Mentre gli incidenti tragici del Max avvenuti a causa del software associato al sistema ...