La guida definitiva per scegliere il miele al supermercato

(Di lunedì 25 marzo 2024) È di pochi giorni fa la protesta degli apicoltori in piazza a Roma contro la concorrenza sleale delextra Ue, proveniente soprattutto dalla Cina, in testa alla classifica delle frodi dell’oro giallo con (il 74% dei casi), seguita da Turchia e dalla Gran Bretagna. La classica adulterazione è il taglio, se non la sostituzione, delvero con sciroppi di zuccheri ricavati da barbabietola, riso o grano. Concorrenza sleale e frode alimentare che avvengono anche con la complicità di alcuni Paesi europei, i quali importano mieli extra Ue, li usano nelle miscele, li confezionano, li “nazionalizzano” e li distribuiscono sul mercato, anche italiano, in genere nel segmento della gdo. Secondo i dati 2023 dell’Osservatorio Nazionale, la produzione italiana annua è mediamente di 23mila tonnellate a fronte di una richiesta superiore ...