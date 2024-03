(Di lunedì 25 marzo 2024)per il riconoscimento facciale, sistemi di monitoraggio automatizzati, mitragliatrici smart e droni parlanti. I Territori occupati dain Palestina si sono trasformati in un vero e proprio laboratorio per testare le tecnologie militari più avanzate e consentire al governo di ultra destra di Tel Aviv di consolidare le proprie politiche di segregazione razziale attraverso la limitazione della libertà di movimento e la violazione dei diritti di base dei palestinesi, la popolazione più sorvegliata del mondo. Controllo totaleA suscitare particolare scalpore nel 2021 fu un progetto pilota che prevedeva l’installazione nel Checkpoint 56 di Shuhada Street, nella città vecchia di Hebron, di telecamere dotate di intelligenza artificiale “Blue Wolf” (2021), un sistema di sorveglianza in grado di riconoscere gli individui in base a un ...

Le notizie sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina di domenica 24 marzo, in diretta . Undici fermati, «tra loro 4 terroristi ». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia ... (corriere)

Boni Il rogo ucraino e l’aggressività russa si sono trasformate in una lezione per l’Europa, la quale sta cominciando a comprendere che la politica della difesa comune tra Paesi membri va ... (quotidiano)

La guerra degli algoritmi: così la tecnologia aiuta Israele a continuare la guerra a Gaza e in Cisgiordania - Software spia per schedare i palestinesi, programmi per aumentare la capacità di fuoco dell’artiglieria e dell'aviazione e un accordo con le Big Tech per gestire i dati. Ecco come il governo israelian ...tpi

Festival Federico II Stupor Mundi ad Ancona e Jesi, il programma - La prima edizione del Festival Federico II Stupor Mundi, si terrà fra Ancona e Jesi ad aprile e maggio. Due distinti appuntamenti di grande valore scientifico.vivereancona

Tajani: “Inviare nostri militari Italia non ci pensa affatto” - Antonio Tajani ha assicurato che Roma non invierà militari in Ucraina. "Siamo tutti preoccupati per quello che accade ma la preoccupazione deve spingerci ...lapresse