La giustizia in Russia Indipendenza dei giudici? Esiste solo sulla carta Le pressioni del regime

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ottaviani, il sistema giudiziario russo somiglia a quello di molti Paesi occidentali, non fosse per quel sistema semi presidenziale un po’ forte e quella costituzione a sfondo un po’ troppo nazionalista. Laè una repubblica semipresidenziale a struttura federale: il presidente è eletto a suffragio universale e nomina il primo ministro, il quale deve però godere anche della fiducia del Parlamento. Quest’ultimo ha struttura bicamerale. È composto dalla Duma (la Camera bassa), formata da 450 deputati ed eletta a suffragio universale ogni quattro anni, e dal Consiglio federale, costituito da 166 senatori eletti in maniera indiretta dalle Assemblee locali. La riforma costituzionale del 2020 ha tolto il limite di mandati presidenziali, motivo per cui Putin domenica 17 marzo, è stato rieletto presidente per la terza ...