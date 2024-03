La fine del mito della babysitter adolescente

Il Diritto all’Oblio : Una Speranza per la Reputazione Online Il Diritto all’Oblio si riferisce alla capacità di un individuo di far rimuovere informazioni personali irrilevanti o datate dai ... (citypescara)

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin c’è stata anche Melissa Satta , la quale dopo la fine della relazione con Matteo ... (isaechia)

La delusione legata alla fine della storia d’amore con Gerard Piquè ha messo Shakira in una condizione di sfiducia nei confronti dell’amore in generale: “Non so se mi piacerebbe ritrovarlo, ... (fanpage)