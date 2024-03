La finalissima del Grande Fratello 2023 | tutte le emozioni dell’ultima diretta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Finale del– Una edizione frizzante, tra alti e bassi, questa del GF. E lunghissima: i concorrenti sono entrati nella casa lunedì 11 settembre del, quando l’estate stava finendo, per uscire all’inizio della primavera dell’anno dopo. Sei mesi e mezzo,197 giorni, durante i quali è successo di tutto, dentro e fuori la casa di Cinecittà. Tra volti famosi e ragazzi ‘alle prime armi’, sono stati addirittura 35 i concorrenti di questo nuovo esperimento televisivo che, al netto di qualche momento ‘noioso’ ha funzionato nonostante i dubbi di chi, al principio, riteneva eccessive le nuove regole imposte da Mediaset che, stimolate dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, hanno voluto evitare eccessi. >>>> “Ma è lui, che bomba!”. Isola dei Famosi 2024, finalmente il ...

La finalissima del Grande Fratello è alle porte. Mentre Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si contenderanno l’ultimo posto disponibile in finale in apertura di puntata, gli ... (tutto.tv)

Grande Fratello torna questa sera con una nuova puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è arrivato alla sua ultima messa in onda. Questa sera infatti sapremo chi sarà proclamato ... (isaechia)

