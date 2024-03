La finalissima del Grande Fratello 2023 | tutte le emozioni dell’ultima diretta

Grande Fratello, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi «Cesara guarda che qua da opinionista a conduttore è un attimo» - Quale momento migliore della finale per togliersi qualche sassolino dalle scarpe Un'occasine troppo ghiotta per uno scaltro come Alfonso Signorini per lasciarsela sfuggire. Così ...ilmessaggero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, bacio e passione in diretta: «Vuoi o non vuoi». I Perletti sognano la proposta - Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora insieme anche nella finale del Grande Fratello. Mentre Perla aspetta l'esito del televoto Mirko si dichiara e scoppia la passione. Un lungo bacio in ...leggo

Contigliano, un paese interno con 250 figuranti per la processione del "Cristo morto" - RIETI - Centro pastorale di Contigliano, interno notte. Ci si ritrova di sera, dopo una giornata di lavoro, per le prove della rievocazione storica del Cristo morto, che tornerà a sfilare ...ilmessaggero