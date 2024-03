La finale del GF parte col botto! Gli ex concorrenti cantano e ballano su T’amo t’amo e Non voglio mica la luna VIDEO

Marco dalla Toscana la combina grossa ad Affari Tuoi . La puntata andata in onda questa sera 25 marzo è stata davvero mozzafiato. Il concorrente di fatto ha messo fuori gioco tutti i pacchi rossi ... (liberoquotidiano)

Il Grande Fratello, stasera 25 marzo, andrà in onda in prime time con l’ultima puntata stagionale in cui Alfonso Signorini annuncerà il nome del vincitore. Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, ... (anticipazionitv)