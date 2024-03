La festa di Pasqua pesa sulle tasche degli italiani | su i prezzi di hotel e voli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Per concedersi una vacanza in Italia o all'estero nei giorni dioccorre mettere mano al portafogli e affrontare spese sempre più elevate, a causa dei rialzi delle tariffe aeree ma anche dei rincari delle strutture ricettive": è quanto afferma il Codacons, che ha analizzato l'andamento deinel comparto turistico in occasione delle festivitàli. Chi decide di concedersi una settimana di mare all'estero in una delle località più gettonate durante la"deve mettere in conto una sper i biglietti aerei non inferiore ai mille euro tra andata e ritorno". Per volare da Roma alle Mauritius, a Cuba o a Santo Domingo, partendo sabato 30 marzo e tornando sabato 6 aprile, il volo costa oltre 1.200 euro a passeggero, poco meno se si va alle Seychelles (1.148 euro) o a Zanzibar ...