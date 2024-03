La Federcalcio francese accusata di discriminazione religiosa «In nazionale non chiediamo la religione»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prima della sosta per le nazionali, laha reso noto che non avrebbe adattato la sua organizzazione in base al Ramadan. Attraverso una nota all’Afp ha, laha chiarito che “non verrà adottata nessuna norma specifica che modifichi l’organizzazione collettiva degli allenamenti e delle partite di squadra in relazione alla pratica”. Nota che ha fatto scattare subito la polemica. Polemica sul presunto divieto di digiuno durante il Ramadan Nei giorni scorsi, tra i primi a criticare la scelta dellaè stato Habib Beye, allenatore della Stella Rossa, club che milita nella terza divisione. «Vediamo solo gli aspetti negativi del Ramadan. Vedo solo i vantaggi. Crea coesione, confronto, solidarietà che, forse, la gente non vede su un ...

