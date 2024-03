La fecondazione eterologa in Italia si esegue dal 2015 | eppure mezza Italia ancora non lo sa

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sembra assurdo, ma il dibattito sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) inaperto. Diciamo “assurdo” perché esiste una legge, ormai del, che ne ha sancito la legittimità e quindi il definitivo via libera. Insomma, lo diciamo a tutti una volta per tutte: la PMA...

Ha ragione la Corte Costituzionale: in Italia serve una legge per tutelare i figli della coppie Lgbtq+ - Sono più di 20 anni che si chiede una legge per tutelare le famiglie arcobaleno, il cui destino è affidato esclusivamente alla buona volontà di un sindaco ...fanpage

Mamme gay, Piantedosi contro i giudici di Padova - Diritti (Italia) Il Ministero dell’Interno impugna le sentenze del Tribunale patavino che consentono la trascrizione degli atti di nascita dei bambini concepiti all'estero da fecondazione eterologa. D ...ilmanifesto

Il ministero dell’Interno ha impugnato la decisione del tribunale di Padova di confermare gli atti di nascita dei figli di due mamme - Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato ricorso contro gran parte delle sentenze con cui il tribunale di Padova, il 5 marzo, aveva respinto i ricorsi presentati nel giugno del 2023 da ...ilpost