La danza di Matteo conquista Parigi | etoile viareggino alle Olimpiadi Selezionato per il gala d’apertura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Viareggio, 25 marzo 2024 –Paoli,è stato scritturato per la cerimonia di apertura delledi. "Ho lasciato l’Italia e cambiato vita. A quanto pare all’estero valorizzano di più la". Così il giovane brino che, nell’ultimo anno è arrivato fino a, in Germania, nel Qatar e addirittura in India per inseguire il suo sogno. Un sogno che dal cassetto di un bambino oggi è diventata una realtà consolidata, tanto che è stato scritturato per la cerimonia delle prossimee paradi. Proprio lui che ha calcato i palcoscenici più popolari del Paese: da Amici a Sanremo, l’Arena di Verona, il Cantante mascherato e Made in sud. Proprio ...