La Conad tira un sospirone di sollievo Batte Brescia e mantiene la categoria

(Di lunedì 25 marzo 2024)REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 10, Preti 15, Sesto, Sperotto 4, Catellani ne, Maiocchi ne, Gasparini 8, Bonola 8, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Guerrini ne, Suraci 5. All. Fanuli. CONSOLI: Erati 4, Braghini (L), Sarzi Sartori 5, Tiberti, Bettinzoli 6, Ferri 15, Cominetti 19, Franzoni 3, Ghirardi, Candeli 4, Klapwjik 2, Mijatovic 7, Gavilan 2, Pesaresi (L). All. Zambonardi. Arbitri: Giglio e Sabia. Parziali: 19-25, 25-15, 25-21, 25-22. Serviva un punto, ne sono arrivati tre. E, in questo modo, lapuò finalmente festeggiare la salvezza, imponendosi in 4 set sulla Consolie respingendo l’ultimo, disperato tentativo di rimonta di Castellana Grotte, che nel frattempo aveva fatto un sol boccone del fanalino Ortona (3-0) ...

È stato rilevato del materiale estraneo sulla superficie dei croissant confezionati a marchio Conad , venduti nei loro supermercati. Per questa ragione l'azienda ha deciso di ritirare dagli scaffali ... (liberoquotidiano)

"Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita". Lo ha fatto sapere Conad attraverso una nota pubblicata ... (ilgiornaleditalia)

La Sieco perde contro Reggio Emilia e arriva la matematica retrocessione in A3 - La Conad priva anche del suo opposto ed ex-impavido Christoph ... Dimitrov di prima intenzione segna il punto del 5-7. Bertoli tira forte in diagonale e Preti non tiene 6-8. Dimitrov forza il colpo ...hgnews

Sieco Service Ortona – Conad Reggio Emilia 1-3: sintesi e tabellino - La Conad Reggio Emilia, nonostante le assenze importanti, vince e condanna la Sieco alla Serie A3 con una giornata di anticipo ...abruzzonews.eu

Rossetti Market Conad, Spagnuolo: “Lavoriamo per riprenderci il primo posto” - Un ritorno in grande stile, aiutando la squadra al pronto riscatto in una partita difficile. Nel tie break vincente di sabato scorso sul campo mantovano ...piacenzasera