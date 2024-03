La commissione di accesso arriva a Bari | Meloni | «Vergognoso attaccare Piantedosi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) «Le accuse di utilizzare politicamente queste misure le reinvio al mittente. Noi non abbiamo fatto nessuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto unispettivo che sarebbe stato disposto nella stessa condizione per qualsiasi altro comune italiano». Giorgiadifende la decisione di Matteodi inviare unadidopo l’indagine sul sistema mafioso locale che ha coinvolto anche una consigliera di maggioranza e alcune municipalizzate. La decisione, presa dal ministro, è stata fortemente contestata dal sindaco Antonio Decaro, come da Michele Emiliano, e ha portato ad una manifestazione di piazza nella giornata di sabato (con strascichi legati ad una rivelazione dello stesso Emiliano poi ...