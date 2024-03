La commissione del Viminale arrivata in Comune Bari

Continua a non chiudersi il Caso del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nella bufera per aver ricordato un episodio in cui, a casa della sorella di un boss locale, si assicurò che il ... (open.online)

Lettera di 100 aziende per un taglio del 90% delle emissioni - Lo spiega il think tank italiano per il Ecco nel giorno della riunione dei ministri a Bruxelles per discutere la proposta della commissione europea di un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% ...ansa

Bari, la commissione di controllo è arrivata in Comune. Il centrodestra: - Si è insediata questa mattina la commissione d'accesso agli atti in Comune a Bari. È composta da Claudio Sammartino, già prefetto di Taranto, Antonio Giannelli, ...quotidianodipuglia

L'Europa mette tre sassi negli ingranaggi della fusione fra Ita e Lufthansa - Inoltre, aggiunge la commissione, Lufthansa e Mef hanno anche la possibilità di proporre soluzioni per affrontare le preoccupazioni europee presentando rimedi in qualsiasi momento da qui fino al ...huffingtonpost