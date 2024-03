La Cina teme la tecnologia occidentale

(Di lunedì 25 marzo 2024) ll Wall Street Journal ha spiegato che lasta portando avanti una campagna volta ad allontanare le aziende tecnologiche occidentali dal Paese, sostituendole con alternative nazionali. Questa campagna è stata avviata nel 2022 con un documento segreto noto come "Documento 79" che ha come obiettivo principale l'eliminazione graduale del software straniero dai sistemi informatici cinesi entro il 2027. Laè ormai un paese autoritario sempre più chiuso e isolato, e la sua scelta di autarchia tecnologica la sta allontanando ancora di più dall'Occidente. Attualmente è già impossibile utilizzare ini comuni social media diffusi in Europa e Stati Uniti, e ciò crea molti problemi per le comunicazioni che sono sempre più censurate e proibite. Dobbiamo perciò prendere atto della drastica svolta di un regime totalitario sempre più ...

