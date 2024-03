La Cina critica il de-risking ma proibisce i microchip americani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laha introdotto alcune linee guida per vietare l’utilizzo di microprocessori concepiti da aziende americane, come Amd e Intel, nei computer e nei server cinesi. A rivelarlo è il Financial Times, in una ricostruzione che ripercorre le tappe che hanno portato Pechino negli ultimi anni a cercare di svincolare il Paese dall’utilizzo di tecnologia di matrice americana e occidentale. Le nuove misure bloccheranno, inoltre, Microsoft Windows e altri prodotti per database di origine occidentale in favore di soluzioni domestiche: un ulteriore passo verso il progressivo scollamento tecnologico e digitale tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. Secondo le direttive del China’s Information Security Evaluation Center, le agenzie governative dovranno fare affidamento su rimpiazzi “sicuri e affidabili” concepiti da aziende domestiche, in una lista che include 18 ...