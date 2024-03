La Cina blocca i chip Intel e Amd | solo tecnologia domestica nei pc statali Stretta anche su Windows

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) New York, 25 marzo 2024 – Stop alle tecnologie ‘straniere’ in. Il governo di Pechino ha introdotto nuove linee guida che prevedono una progressiva eliminazione dei microe Amd (made in Usa) da computer e server. Questa politica fa parte di una più ampia campagna di ‘cinesizzazione’ della Information Technology che consiste nel preferire soluzioni domestiche alle altre. Secondo quanto riporta il Financial Times, laprevede di scartaree altri software esteri a favore di programma e database nazionali. Una scelta che va di pari passo con la localizzazione delle imprese. Le nuove regole nel settore pubblico cinese sono state annunciate a dicembre: richiedono a tutte le agenzie governative di ...