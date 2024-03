La Cina blocca i chip Intel e Amd nei computer governativi

Al primo incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno sarebbero seguiti altri due tamponamenti per la coda fino a 7 km che si è venuta a creare (notizie.virgilio)

Roma, 26 feb. (askanews) – Per anni, le aziende cinesi e i loro appaltatori hanno macellato milioni di asini in tutta l’Africa, per procurarsi la gelatina delle pelli degli animali che viene ... (ildenaro)