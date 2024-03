La Casa nella Prateria compie 50 anni e festeggia insieme ai fan in una location molto speciale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bagno di folla in California per il festival organizzato per celebrare i 50de La: incontri con il cast, una mostra ealtro proprio dove la serie era stata girata.

(Adnkronos) – Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di 'La Tv fa 70', Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la ... (periodicodaily)

Massimiliano Varrese, età, carriera e vita privata del finalista del reality di Canale 5 - Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo ...ilmessaggero

Nicola Berardino-Fabiana Della Valle - L’ex bianconero ha conquistato la Coppa Italia 2021 da vice di Pirlo. Ora allena la Lazio e può fermare la Signora in A e in Coppa Italia ...gazzetta

Comune di Padova: il parco agropaesaggistico è realtà, trattori in azione per dare il via alle coltivazioni - Sono entrati in azione ieri i trattori al Basso Isonzo, nell’area tra il Campo dei Girasoli e la Casa Ex Bortolami. Si tratta di un lavoro che rientra nel percorso per la valorizzazione della dimensio ...padovanews