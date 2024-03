La boutade di Macron sull’Ucraina e l’Ue che deve imparare a difendersi da sola di S Mentana

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidente francese Emmanuello ha prima detto, poi ha fatto un passo indietro, salvo poi nuovamente ritrattare e ribadirlo: la Francia, ove fosse necessario, è pronta a mandare proprie truppe in Ucraina e la sconfitta di Kiev è qualcosa che va evitata a tutti i costi. Mentre il sentimento nei confronti del conflitto si è mosso a fasi alterne dal 24 febbraio 2022 ad oggi e attualmente prevale una visione secondo cui la costanza russa, forte di un’industria bellica che procede a tamburo battente, potrebbe premiare Mosca sul medio termine, la posizione del presidente francese sembra essere legata a questo specifico momento. Sicuramente c’è anche questo, ma non solo.da oltre due anni ha infatti chiara una cosa: la Nato è un’alleanza a trazione statunitense, e in cui la sicurezza europea e le varie operazioni compiute in giro per il mondo ...